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В Воронеже под дорогой иномаркой провалился асфальт
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В Воронеже под дорогой иномаркой провалился асфальт 

Вести Воронеж 6 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Асфальт провалился под задними колёсами автомобиля KIA Optima днём понедельника, 17 сентября. Инцидент произошёл на парковке у дома №24 на Московском проспекте, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в управе Коминтерновского района. Фотография с места ЧП появилась в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» в соцсети.
Судя по снимку, под машиной образовалась яма в ширину около метра, глубиной в несколько десятков сантиметров. В управе сообщили, что в курсе случившегося. Но какие меры будут принимать в связи с инцидентом, не сообщили.
Очевидцы случившегося порекомендовали владельцу дорогой иномарки пытаться добиться компенсации через суд. О том, как это сделать, читайте в обзоре «Вести-Воронеж».
В Воронеже постоянно проваливается асфальт в совершенно неожиданных местах. Часто причиной этому становится обрушение коллектора или сезонное движение грунта. В мае 2018 года огромная яма — длиной около 2 м и глубиной в 1,5 м — образовалась на улице Сочинской. В июне автомобилистов предупредили о глубокой яме на бульваре Победы.
А в июле большая яма возникла на проезжей части в районе дома №20 на набережной Массалитинова. Тогда мэр Вадим Кстенин поручил устранить её в срочном порядке.
Фото — «Аварии | ДТП | Воронежа»
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