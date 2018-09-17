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Пьяный водитель во Всеволожске протаранил иномарку, в которой были дети
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Пьяный водитель во Всеволожске протаранил иномарку, в которой были дети 

Ivyborg.ru 6 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Массовое ДТП с участием четырех авто произошло во Всеволожске на Приютинской улице около дороги жизни 17 сентября. Водитель Mercedes-Benz на большой скорости выскочил на половину встречной полосы и врезался в бок KIA, в которой были дети.
Сегодня, 17 сентября во Всеволожске на Приютинской улице около дороги жизни произошла авария.
Водитель Mercedes-Benz на большой скорости выскочил на половину встречной полосы и врезался в бок KIA. От удара машину перевернуло. Попутно были задеты еще две машины. Водитель Mercedes-Benz скрылся с места ДТП. Обе полосы заняты.
Об аварии сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб  В комментариях к посту про аварию ситуацию прояснил водитель KIA:
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