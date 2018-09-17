Смертельный маневр: водитель иномарки погиб в Борском районе

Автомобилист на « Фольксвагене » погиб в ДТП, не уступив дорогу при выезде с прилегающей территории в Борском районе. Смертельная авария произошла на третьем километре автодороги Толоконцево — Могильцы в 9:40 16 августа.

Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, 27-летний мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем « Шкода ». Виновник ДТП скончался на месте.

Его ровесница — пассажирка «Шкоды» после аварии была доставлена в больницу с ушибом. Медики осмотрели девушку и отпустили домой.

Водительский стаж погибшего составлял шесть лет.

Напомним, пешеход погиб под колесами иномарки на проспекте Гагарина (ВИДЕО).