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Смертельный маневр: водитель иномарки погиб в Борском районе
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Смертельный маневр: водитель иномарки погиб в Борском районе 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Автомобилист на «Фольксвагене» погиб в ДТП, не уступив дорогу при выезде с прилегающей территории в Борском районе. Смертельная авария произошла на третьем километре автодороги Толоконцево — Могильцы в 9:40 16 августа.
Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, 27-летний мужчина не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Шкода». Виновник ДТП скончался на месте.
Его ровесница — пассажирка «Шкоды» после аварии была доставлена в больницу с ушибом. Медики осмотрели девушку и отпустили домой.
Водительский стаж погибшего составлял шесть лет.
Напомним, пешеход погиб под колесами иномарки на проспекте Гагарина (ВИДЕО).
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