Под Энгельсом водитель большегруза влетел в ограждение и снес кабину

ДТП с участием фуры произошло в Энгельсском районе Саратовской области недалеко от развязки в сторону Озинок. У грузовика на довольно высокой скорости лопнуло колесо. Машину стало кружить по дороге, по счастливой случайности она не врезалась в другие автомобили. Тем не менее, фура влетела в дорожное ограждение, успев развернуться на вираже. В итоге кабина буквально отлетела от прицепа, оказавшись зажатой между ним и ограждением. Водителю не понадобилась госпитализация, он получил незначительные ушибы и ссадины. На месте работают полицейские. Об этом сообщил ЧП-Саратов.