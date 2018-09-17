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Под Энгельсом водитель большегруза влетел в ограждение и снес кабину
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Под Энгельсом водитель большегруза влетел в ограждение и снес кабину 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
ДТП с участием фуры произошло в Энгельсском районе Саратовской области недалеко от развязки в сторону Озинок. У грузовика на довольно высокой скорости лопнуло колесо. Машину стало кружить по дороге, по счастливой случайности она не врезалась в другие автомобили. Тем не менее, фура влетела в дорожное ограждение, успев развернуться на вираже. В итоге кабина буквально отлетела от прицепа, оказавшись зажатой между ним и ограждением. Водителю не понадобилась госпитализация, он получил незначительные ушибы и ссадины. На месте работают полицейские. Об этом сообщил ЧП-Саратов.
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