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Страшное ДТП в Володарском районе закончилось госпитализацией взрослых и детей (ВИДЕО)
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Страшное ДТП в Володарском районе закончилось госпитализацией взрослых и детей (ВИДЕО) 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Страшное ДТП в Володарском районе, произошедшее в 12:45 16 сентября, привело к госпитализации четырех человек. В том числе на больничных койках оказались две маленькие девочки — трех и четырех лет. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
Столкновение двух иномарок случилось на 349-м километре автодороги Москва — Уфа. 69-летний автомобилист на «Субару-Форестер» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество и въехал в «Датсун». В результате серьезно пострадали 28-летний водитель «Датсуна» и его пассажиры — женщина-ровесница и два маленьких ребенка.
Всех четверых пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Взрослые получили ушибы и переломы, у детей диагностировано сотрясение головного мозга.
В автомобиле «Субару» никто не пострадал. Стаж вождения виновника ДТП составляет 36 лет.
Напомним, водитель иномарки погиб в Борском районе из-за опасного маневра.
Видео: vk.com
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