Страшное ДТП в Володарском районе закончилось госпитализацией взрослых и детей (ВИДЕО)

Страшное ДТП в Володарском районе, произошедшее в 12:45 16 сентября, привело к госпитализации четырех человек. В том числе на больничных койках оказались две маленькие девочки — трех и четырех лет. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Столкновение двух иномарок случилось на 349-м километре автодороги Москва — Уфа. 69-летний автомобилист на «Субару-Форестер» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество и въехал в « Датсун ». В результате серьезно пострадали 28-летний водитель «Датсуна» и его пассажиры — женщина-ровесница и два маленьких ребенка.

Всех четверых пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести. Взрослые получили ушибы и переломы, у детей диагностировано сотрясение головного мозга.

В автомобиле « Субару » никто не пострадал. Стаж вождения виновника ДТП составляет 36 лет.

Напомним, водитель иномарки погиб в Борском районе из-за опасного маневра.

Видео: vk.com