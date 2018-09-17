Гонки ростовских маршрутчиков окончились ДТП

Охота за пассажирами в Александровке окончилась ДТП. 17 сентября две маршрутки МТ54 столкнулись в районе дома №75. Пассажиры утверждают — причиной стала гонка между водителями.

«Авария двух маршруток 54 МТ на проспекте 40 лет Победы, 75. Гонки закончились ДТП! Будьте осторожны, садясь в ростовские маршрутки! По причине отсутствия в них ремней безопасности, носите с собой веревки и приматывайте ими себя к креслу или поручню на время поездки. Да хранит вас Бог!», — написал ростовчанин в одной из популярных социальных сетей.

В комментариях горожане посетовали, что даже эти меры не помогут. Зачастую кресла могут отваливаться прямо по ходу движения. Маршрутки давно являются камнем преткновения в спорах транспортников. В конце прошлой недели ростовчан поразил нервный маршрутчик, пытающийся обогнать автобус и показывающий оттопыренный средний палец шоферу. До этого предметом обсуждения стало ужасающее состояние подвижного состава, подвязанные веревкой оторванные сиденья и колеса, отваливающиеся прямо по ходу движения, уже не удивляют ростовчан.