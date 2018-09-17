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За три дня на костромских дорогах погибли двое
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За три дня на костромских дорогах погибли двое 

k1news.ru 6 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области с 14 по 16 сентября произошло 2 смертельных ДТП, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
14 сентября в 20:30 на 8 километре дороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь 47-летний мужчина на «Renault Scenic» сбил 35-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии пешеход получил серьезные травмы и умер до приезда медиков.
А 16 сентября в 21:15 в Костроме на Кинешемском шоссе «ВАЗ-11193» под управлением 67-летнего мужчины врезался в электроопору. В результате столкновения мужчина погиб.
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