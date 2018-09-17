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Иномарка сбила двух пешеходов в Богородском районе
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Иномарка сбила двух пешеходов в Богородском районе 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в половине восьмого вечера 15 сентября на 436 километре автодороги Нижний Новгород — Касимов. Мужчина 1966 г.р. (водительский стаж 34 года), управляя автомобилем «Митцубиси», совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП смертельное ранение получил мужчина 1955 г.р. Женщина 1960 г.р. госпитализирована с сочетанной травмой.
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