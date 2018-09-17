Иномарка сбила двух пешеходов в Богородском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в половине восьмого вечера 15 сентября на 436 километре автодороги Нижний Новгород — Касимов. Мужчина 1966 г.р. (водительский стаж 34 года), управляя автомобилем «Митцубиси», совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП смертельное ранение получил мужчина 1955 г.р. Женщина 1960 г.р. госпитализирована с сочетанной травмой.