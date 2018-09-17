Жителя Карелии будут судить за ДТП с тремя погибшими

Трагическая авария произошла в конце октября прошлого года.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, в котором погибли три человека. Обвинение предъявлено 46-летнему местному жителю. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщает прокуратура, обвиняемый 29 октября 2017 при управлении легковым автомобилем, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем, водитель и двое пассажиров которого погибли. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Костомукшский городской суд.

Наш портал ранее рассказывал о трагической аварии. По данным, ГИБДД , водитель автомобиля « Вольво », двигаясь в сторону Костомукши, обгоняя автомобиль « Чери Т 11», совершил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2115, после чего ВАЗ выехал в кювет, а «Вольво» врезался в «Чери Т 11».

Погибли водитель ВАЗ-2115, 33-летний мужчина, и пассажиры ВАЗ-2115: 24-летний мужчина и 23-летняя девушка; еще один пассажир «Жигулей», 23-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован.