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Дьявол водит «Лада»: гонки с ребенком в машине довели до беды
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Дьявол водит «Лада»: гонки с ребенком в машине довели до беды 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Посмотрев это видео, пользователи сети задают в комментариях лишь один вопрос: как можно устраивать гонки на дороге, особенно в ночное время, если у тебя в салоне сидит 4-летний ребенок?
Однако водителя этой "Лады Ларгус" наличие маленькой девочки на заднем сиденье ничуть не смутило. Вместе с еще тремя взрослыми пассажирами лихач выскочил на мост параллельно с белой «Приорой», где, очевидно, сидели друзья водителя. «Приора» потеряла управление и ударила в бок другой ВАЗ, который вылетел на встречку и врезался лоб-в-лоб с иномаркой. В результате никто не погиб, но все пассажиры «Ларгуса» отправились в больницу.
Когда жалко только ребенка.
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