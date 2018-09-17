Дьявол водит «Лада»: гонки с ребенком в машине довели до беды

Посмотрев это видео, пользователи сети задают в комментариях лишь один вопрос: как можно устраивать гонки на дороге, особенно в ночное время, если у тебя в салоне сидит 4-летний ребенок?

Однако водителя этой " Лады Ларгус " наличие маленькой девочки на заднем сиденье ничуть не смутило. Вместе с еще тремя взрослыми пассажирами лихач выскочил на мост параллельно с белой «Приорой», где, очевидно, сидели друзья водителя. «Приора» потеряла управление и ударила в бок другой ВАЗ, который вылетел на встречку и врезался лоб-в-лоб с иномаркой. В результате никто не погиб, но все пассажиры «Ларгуса» отправились в больницу.

Когда жалко только ребенка.