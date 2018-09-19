Две женщины стали жертвами насильника в Санкт‐Петербурге

Мигрант из Средней Азии изнасиловал двух женщин за день в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, сообщил сайт «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Две жительницы Санкт-Петербурга заявили правоохранителям, что стали жертвами насильника. Сотрудники полиции организовали розыскные мероприятия и задержали 28-летнего мигранта из Средней Азии. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».