В Калининграде у нарушившего ПДД водителя полицейские изъяли 20 кг незаконно добытого янтаря (видео)

В Калининграде на улице Черняховского инспекторы ГИБДД остановили внедорожник за нарушение правил дорожного движения и нашли в багажнике около 20 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль после того, как заметили, что водитель нервничает. В багажнике, кроме пяти полиэтиленовых мешков с янтарём, лежало водолазное оборудование. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения камня.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к ответственности по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Самовольная добыча янтаря».