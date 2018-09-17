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В Калининграде у нарушившего ПДД водителя полицейские изъяли 20 кг незаконно добытого янтаря (видео)
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В Калининграде у нарушившего ПДД водителя полицейские изъяли 20 кг незаконно добытого янтаря (видео) 

Клопс.Ru 1 час назад
В Калининграде на улице Черняховского инспекторы ГИБДД остановили внедорожник за нарушение правил дорожного движения и нашли в багажнике около 20 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские приняли решение досмотреть автомобиль после того, как заметили, что водитель нервничает. В багажнике, кроме пяти полиэтиленовых мешков с янтарём, лежало водолазное оборудование. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения камня.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к ответственности по ст. 7.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Самовольная добыча янтаря».
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