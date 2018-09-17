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В Амурской области пьяный мужчина напал на инспектора ДПС
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В Амурской области пьяный мужчина напал на инспектора ДПС 

Свободная пресса 2 часа назад
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в Благовещенске.
Согласно предварительной информации, сотрудник ДПС остановил машину за рулём которой находился 34-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения.
Во время разбирательства из этого же автомобиля вышел пассажир, который также был пьян. Он стал вести себя агрессивно, пытался схватить сотрудника за форменную одежду.
На неоднократные требования прекратить противоправные действия дебошир не реагировал, а затем и вовсе нанёс инспектору удар в лицо. Успокоить буйного мужчину смог только прибывший на подмогу еще один наряд ДПС. После чего его доставили в полицейский участок.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Водитель привлечён к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, автомобиль помещен на штрафстоянку.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Саратове автоугонщик во время задержания проявил агрессию, откусив часть уха сотруднику полиции.
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