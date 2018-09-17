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Юридические новости: 50 метров газопроводов и 50 км/ч пьяных водителей
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Юридические новости: 50 метров газопроводов и 50 км/ч пьяных водителей 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Последние решения Верховного суда, касающиеся жизни граждан, анализирует юридический обозреватель Sobesednik.ru.
Постановления Верховного суда являются не только ориентиром для нижестоящих судов, но и индикатором дальнейшего развития в той или иной сфере жизнедеятельности общества, как это ни скучно звучит…
Но ситуация, о которой мы поведем речь сегодня, затрагивает многих: права многих дачников в борьбе с народным достоянием — постоянно худеющим активами «Газпромом» — затронуты в вопросе о сносе построек из-за их слишком близкого расположения к трубопроводам. Правда и в том, что это нужно: это должно было прозвучало на встрече с президентом — и тут же газовая монополия стала проигрывать суды. И если раньше границы дозволенного места для построек были сдвинуты с 50 до 150 метров от построенных газопроводов, то сейчас ситуация стремительно стала возвращаться к какому-никакому статус-кво…
Только сейчас Верховный суд запретил управлять транспортом, который не может развить скорость более 50 километров в час, в состоянии алкогольного опьянения. Любое средство для перевозки людей по дорогам — скутеры, мопеды, квадроциклы — является транспортом, управлять которым в состоянии алкогольного опьянения нельзя.
И еще одно напоминание от Верховного судебного органа: водители управляют источником повышенной опасности. Из этого сделан справедливый вывод: оба водителя при дорожно-транспортном происшествии отвечают перед пассажиром. Статья 1079 Гражданского кодекса РФ говорит о том, что использующие источник повышенной опасности для окружающих обязаны возместить причинённый ими вред.
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