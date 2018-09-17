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Мост на Дорожной улице отремонтируют после ДТП с фурой
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Мост на Дорожной улице отремонтируют после ДТП с фурой 

Вести Воронеж 2 часа назад
На улице Дорожной уже установили временные знаки и демонтировали барьерное ограждение для ремонта моста. Его повредил в ДТП грузовой автомобиль. Движение пустят по встречной полосе.
Напомним, в июле путепровод повредила фура, которая везла экскаваторы. Она зацепила пешеходную часть моста, дорожное полотно не пострадало. Затраты на ремонт полностью лягут на виновника ДТП.
Сейчас заключено трёхстороннее соглашение между компанией-перевозчиком, которой принадлежал грузовик, подрядчиком и мэрией. Городские власти в свою очередь проверят качество выполненных работ.
Руководитель городского управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал, почему придётся ждать почти месяц:
— В течение месяца, надеюсь, все работы будут завершены. С учетом того, что там много бетонных работ. Мы знаем, что период набора полной прочности происходит на 28 сутки. Поэтому этот интервал, никуда не денешься, придется выдерживать. Но сами физические работы будут выполнены немного раньше.
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