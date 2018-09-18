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Фура стала причиной пробки на Московском шоссе
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Фура стала причиной пробки на Московском шоссе 

Ivyborg.ru + ещё 4 6 часов назад
Грузовой автомобиль врезался в маршрутное такси, что послужило причиной пробки на шоссе.
В 20:00 в Пушкинском районе на Московском шоссе водитель, управляя грузовым автомобилем, двигаясь в попутном направлении, совершил столкновение с маршрутным такси и легковым т/с, которые остановились на запрещающий сигнал светофора, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по С-Пб и ЛО.
В результате ДТП в маршрутном такси пострадало трое пассажиров: две женщины получили лёгкий вред здоровья, мужчина получил средний вред здоровья.
По данному факту проводится проверка.
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