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В Москве Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами
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В центре Москвы Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спорткар Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
«На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота.
По уточнённой информации, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля.
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