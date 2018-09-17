В центре Москвы водитель Lamborghini повредил четыре автомобиля 

На Новом Арбате в центре Москвы произошло ДТП с участием спорт-кара Lamborghini и еще четырех автомобилей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД России.
«Примерно в 20:10 в районе дома 36/9 по улице Новый Арбат столкнулись Lamborghini и Audi, после чего одну из машин отбросило на припаркованные автомобили. Всего в ДТП было повреждено пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет.
Владелец одного из пострадавших автомобилей написал в своем Twitter, что спорт-кар повредил Bentley, Geländewagen и еще «по мелочи». По его словам, Lamborghini была арендованной.