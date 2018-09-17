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В Москве суперкар столкнулся с четырьмя машинами
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В Москве суперкар столкнулся с четырьмя машинами 

Газета.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
На Новом Арбате в Москве автомобиль марки Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.
Также отмечается, что в общей сложности механические повреждения получили пять машин.
В пресс-службе добавили, что один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. Обстоятельства инцидента в данный момент выясняются.
В результате ДТП никто не пострадал.
В 2016 году сообщалось, что в Москве водитель обнял разбитый о столб суперкар Lamborghini.
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