В Москве суперкар столкнулся с четырьмя машинами 

На Новом Арбате в Москве автомобиль марки Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi, после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.
Также отмечается, что в общей сложности механические повреждения получили пять машин.
В пресс-службе добавили, что один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. Обстоятельства инцидента в данный момент выясняются.
В результате ДТП никто не пострадал.
В 2016 году сообщалось, что в Москве водитель обнял разбитый о столб суперкар Lamborghini.