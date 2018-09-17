В Москве суперкар столкнулся с четырьмя машинами

На Новом Арбате в Москве автомобиль марки Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На Новом Арбате столкнулись Lamborghini и Audi , после чего Lamborghini отбросило на припаркованные автомобили", — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД

Также отмечается, что в общей сложности механические повреждения получили пять машин.

В пресс-службе добавили, что один из участников ДТП не уступил дорогу другой машине во время разворота. Обстоятельства инцидента в данный момент выясняются.

В результате ДТП никто не пострадал.

В 2016 году сообщалось, что в Москве водитель обнял разбитый о столб суперкар Lamborghini.