Появилось видео ДТП с элитными иномарками на Арбате 

В Сети появилось видео ДТП в центре Москвы, в которое попали сразу несколько элитных иномарок. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Инцидент произошел накануне на Новом Арбате. Lamborghini стоимостью от 11 до 20 млн рублей врезался в Audi, после чего ударился сразу в три припаркованных авто, среди которых оказались Mercedes G-класса и Bentley.
По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому, когда выполнял разворот. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, выясняя конкретного виновника ДТП.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ