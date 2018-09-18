Появилось видео ДТП с элитными иномарками на Арбате

В Сети появилось видео ДТП в центре Москвы, в которое попали сразу несколько элитных иномарок. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Инцидент произошел накануне на Новом Арбате. Lamborghini стоимостью от 11 до 20 млн рублей врезался в Audi , после чего ударился сразу в три припаркованных авто, среди которых оказались Mercedes G-класса и Bentley

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому, когда выполнял разворот. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, выясняя конкретного виновника ДТП.

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