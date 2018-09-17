Lamborghini устроило массовое ДТП на Арбате 

В результате аварии никто не пострадал, однако разбито несколько дорогих автомобилей.
Около восьми часов вечера в районе улицы Арбат, в центре Москвы, произошло крупное ДТП с участием нескольких дорогих автомобилей. К счастью, никто из водителей в аварии не пострадал, однако машины серьезно разбиты. Всего в аварии повреждено пять транспортных средств.
«В 20.10 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом одного из них на припаркованные автомобили», — сообщили в ГИБДД каналу 360.
Судя по видео, которое выложили в соцсеть очевидцы, столкновение спровоцировал Lamborghini, внезапно влетевший в ряд припаркованных у ресторана машин. Сообщается, что его, в свою очередь, протаранил автомобиль Audi, выезжавший с парковки около дома правительства. Из-за удара машины на стоянке столкнулись друг о друга, а сам Lamborghini ударился о столб. Среди припаркованных авто оказался Geländewagen блогера Гусейна Гасанова.