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Lamborghini устроило массовое ДТП на Арбате
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Lamborghini устроило массовое ДТП на Арбате 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате аварии никто не пострадал, однако разбито несколько дорогих автомобилей.
Около восьми часов вечера в районе улицы Арбат, в центре Москвы, произошло крупное ДТП с участием нескольких дорогих автомобилей. К счастью, никто из водителей в аварии не пострадал, однако машины серьезно разбиты. Всего в аварии повреждено пять транспортных средств.
«В 20.10 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом одного из них на припаркованные автомобили», — сообщили в ГИБДД каналу 360.
Судя по видео, которое выложили в соцсеть очевидцы, столкновение спровоцировал Lamborghini, внезапно влетевший в ряд припаркованных у ресторана машин. Сообщается, что его, в свою очередь, протаранил автомобиль Audi, выезжавший с парковки около дома правительства. Из-за удара машины на стоянке столкнулись друг о друга, а сам Lamborghini ударился о столб. Среди припаркованных авто оказался Geländewagen блогера Гусейна Гасанова.
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