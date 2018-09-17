Lamborghini устроило массовое ДТП на Арбате

В результате аварии никто не пострадал, однако разбито несколько дорогих автомобилей.

Около восьми часов вечера в районе улицы Арбат, в центре Москвы, произошло крупное ДТП с участием нескольких дорогих автомобилей. К счастью, никто из водителей в аварии не пострадал, однако машины серьезно разбиты. Всего в аварии повреждено пять транспортных средств.

«В 20.10 произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом одного из них на припаркованные автомобили», — сообщили в ГИБДД каналу 360.