Твой автомобиль следит за тобой

Быстро найти угнанный автомобиль, доказать невиновность в ДТП, получить ремонт без лишних усилий, вызвать службу спасения… Банки.ру собрал реальные истории, когда телематика реально выручает.

«Проверьте электроснабжение автомобиля»

Год назад я установила в своем автомобиле телематическое устройство компании Intouch (ныне входит в состав группы «Ренессанс Страхование» ). Проведя эксперимент в течение пары месяцев и выяснив, что я довольно-таки неплохой водитель и могу рассчитывать на изрядную скидку по каско, про коробочку под рулем я благополучно забыла. Мобильное приложение, в котором собирались данные по моим поездкам, в телефоне между тем осталось. Каково же было мое удивление, когда я вдруг получила СМС от Intouch: «Зафиксировано отключение устройства от электроснабжения. Проверьте электроснабжение автомобиля».

Новость

Машина была припаркована перед домом, накануне я приехала на ней с работы — ничто не предвещало неприятностей. Добежав до машины, я обнаружила, что она не реагирует на внешние раздражители в виде ключа центрального замка — даже не мигает фарами, не горят приборы, не работает сам центральный замок. Все двери, кроме водительской, оказались открыты, машина стояла голая и беззащитная из-за скоропостижно скончавшегося аккумулятора. Если бы не телематика, которая отключилась вместе со всем остальным и напоследок успела мне об этом сообщить, я бы и не узнала о случившемся еще несколько дней, так как ездить пока не собиралась.

«Вы слишком быстро едете»

«Александр, вы слишком быстро едете, будьте, пожалуйста, аккуратнее! На этой трассе разрешенная скорость — 80 километров в час и много камер, а у вас уже больше сотни». Такой звонок на мобильный телефон поступил моему знакомому, когда он слишком разогнался, управляя каршеринговым автомобилем компании «Яндекс. Драйв».

Так случайно выяснилось, что операторы каршеринга в Москве оснащают свои автомобили телематическими устройствами, чтобы точно знать, где находится авто и что с ним происходит. Эти данные помогают и в общении оператора со страховой: большинство автомобилей, сдающихся в аренду поминутно, страхуются по ОСАГО и каско с неограниченным числом водителей, допущенных к управлению, а это очень дорого, и точно лучше все держать под контролем, чтобы в случае чего выставить регрессный иск.

Продуктовый виджет

Гаражный детектив

Всего шесть часов понадобилось «АльфаСтрахованию» и Управлению уголовного розыска Ставропольского края, чтобы отыскать угнанную Lada Priora, застрахованную по программе «Умное каско». Помогла телематическая система, установленная на автомобиле.

Надо сказать, что у угонщиков южного региона Granta и Priora пользуются особой популярностью — на долю этих моделей приходится примерно треть угонов, причем часто они предназначаются на разборку, а в этом случае найти и вернуть автомобиль почти невозможно.

В этой истории вернуть машину владельцу помогло то, что телематическое устройство постоянно фиксирует геолокацию автомобиля. Преступники похитили Lada Priora в Ставрополе и перегнали в село на границе с Калмыкией, где собирались разобрать в арендуемом гараже. Они сняли блок телематики и избавились от него, но поздно — сотрудники правоохранительных органов по сигналу страховой компании успели определить примерное местонахождение машины и преступников. На поиск конкретного гаража понадобилось всего шесть часов.

Этот случай, по заверению компании «АльфаСтрахование», не единичный — первые урегулирования с применением телематики в компании были еще в 2015 году.

«Паровозик» с телематикой

Компания «Ю-Би-Ай», разработчик телематических решений для страховых компаний, поделилась с Банки.ру историей, как страховая телематика помогла расследовать ДТП не менее детально, чем это делает инспектор, сидя на месте.

ДТП произошло в Екатеринбурге с клиентом страховой компании «АСКО-Страхование» на автомобиле KIA Sportage . На схеме ДТП видно, как водитель медленно двигался к выезду с прилегающей дороги на широкий проспект.

Непосредственно перед выездом KIA набирает скорость (до 18 км/ч), чтобы начать встраиваться в поток. В этот момент водитель смотрел в левое зеркало и не сразу успел среагировать на торможение автомобиля впереди.

Чтобы избежать столкновения, KIA резко тормозит, но все же на скорости 4 км/ч получает три последовательных удара разной силы в задний бампер, а четвертый — в передний. Из схемы видно, что первый удар был самым сильным (красная шкала на рисунке). Он произошел потому, что автомобиль позади KIA не держал необходимую дистанцию. В итоге он не успевает среагировать, «догоняет» KIA и с небольшим отскоком бьет дважды, после первого удара KIA немного разворачивает. В системе видно, что ударов три, их силу и направление, а также скорость движения автомобиля, на котором установлен блок телематики. Благодаря столь подробным данным удалось восстановить картину полностью и понять, откуда возникли три удара в разные точки.

Глядя на картинку, эксперты предположили: резкое торможение врезавшегося в KIA автомобиля привело к тому, что следующий за ним автомобиль тоже не успел затормозить и врезался. Это и спровоцировало еще один (третий) удар в Kia сзади — по цепочке. Из-за полученного от ударов ускорения KIA подалась вперед и ткнулась передним бампером в машину перед собой. Получился классический «паровозик» из четырех машин. Из схемы ДТП, нарисованной по данным телематики, стало понятно, что в повреждениях самой первой машины водитель KIA не виноват.

Эта информация впоследствии была подтверждена инспекторами ГИБДД , выехавшими на место происшествия.

ДТП произошло в считаные секунды. Водитель KIA еще не осознал, что произошло, а страховая уже получила оповещение и детальный отчет. Сила удара — 6,59 g (очень большая). Сумма ущерба — более 90 тыс. рублей.

Как пояснили эксперты «Ю-Би-Ай», телематика автоматически фиксирует 30 секунд до и после ДТП, где посекундно восстанавливает поворотные точки события. Все прозрачно как для страховщика, так и для страхователя. Со временем, при более масштабном использовании телематики, от выезда сотрудников ГИБДД на место ДТП (без пострадавших) можно будет отказаться — все данные есть в системе, страховщик получает их мгновенно.

Подобные устройства все время совершенствуются. На Западе сейчас уже самые передовые компании не останавливаются на видеорегистраторах внутри автомобиля. В автомобилях премиум-класса камеры устанавливаются и спереди, и сзади, они фиксируют в том числе и расстояние до ближайших объектов. Обычно за установку подобных устройств платит страховая компания, так как она получает наибольшую выгоду от информации о том, что происходит с автомобилем, говорит председатель правления Challenge Group (аккредитованный брокер Lloyd's) Чарльз Дж. Кэтт. Некоторые телематические системы подразумевают автоматический звонок из страховой компании на мобильный водителя и вызов службы спасения при ударе большой силы, при котором можно предположить, что водитель без сознания.

Моментальное урегулирование

«Клиент, у которого была установлена система «Элемент» компании «Лаборатория умного вождения», обратился в страховую компанию (СК) по телефону по факту ДТП с двумя участниками. Страховая зарегистрировала обращение и пригласила его в офис для осмотра и принятия заявления об убытке, — рассказывает Михаил Анохин , исполнительный директор и сооснователь «Лаборатории умного вождения», российского разработчика программных и аппаратных решений для сбора телематических данных. — Пока клиент ехал, сотрудник отдела урегулирования убытков (УУ) проверил информацию о ДТП через b2b-портал «Лаборатории умного вождения», куда поступают данные о ДТП с телематического устройства. В системе был сформирован отчет о ДТП, в котором содержались данные о местоположении, скорости, ускорениях в момент удара и направлении удара, — все подтвердилось».

Когда страхователь привез извещение о ДТП, сотрудник УУ сравнил данные с отчетом из системы и сразу выдал направление на ремонт. По регламенту данной страховой компании срок рассмотрения заявления на выплату — 20 дней, обычно проводятся проверки. «В данном случае для страховой компании была возможность проявить лояльность клиенту, оказав быстрый сервис, а также удостовериться в отсутствии мошеннических действий со стороны клиента», — поясняет Анохин.

«Ингосстрахе» говорят, что получают положительные отзывы от клиентов, оформивших продукт с телематикой. «Например, по ДТП в июле 2018 года с участием одного из наших клиентов данные телематического оборудования полностью соответствовали заявленным обстоятельствам ДТП, а также полученным повреждениям автомобиля. Это позволило нам сократить время на рассмотрение страхового случая и оперативно выплатить возмещение», — говорит директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев

Зачем нам инспектор? Инспектор нам не нужен

Клиент страховой компании при парковке получил незначительное повреждение автомобиля от удара бордюр. По договору у него была возможность заявить без справки один страховой случай, но он уже воспользовался этой возможностью ранее. По стандартным правилам страхования ему нужно было вызвать ГИБДД для оформления справки. Но у него была установлена телематическая система «Элемент» «Лаборатории умного вождения», а в его страховой для таких клиентов возможно оформление без справки: достаточно подтверждения заявляемых обстоятельств от телематического блока.

Оператор кол-центра страховой компании, куда обратился в момент ДТП клиент, определив, что тот застрахован по программе с телематикой, проверил информацию на b2b-портале «Лаборатории умного вождения». Там он выяснил местоположение авто и сформировал отчет о ДТП. После подтверждения заявляемой информации клиента пригласили на осмотр и получение направления на ремонт без вызова ГИБДД.

Сейчас готовятся к запуску на рынок альтернативные «системы слежения». Например, в «АльфаСтраховании» в разработке находится «мобильная версия» «умного» каско, которая будет работать без специального устройства — через приложение на смартфоне. Помимо фиксации стиля вождения и обстоятельств ДТП, это мобильное приложение позволит компании запустить продукт «поминутного каско», которое работает, только когда автомобиль находится в движении, причем страховая защита по угону работает в остальное время.

Рынок телематики в России только набирает обороты. Пока доля застрахованных по каско автомобилей с применением подобных устройств невелика: в «Ингосстрахе» — около 0,5—1% всего парка застрахованных автомобилей, в «Тинькофф Страховании» — 5% в общем объеме, в «Ренессанс Страховании» — около 20% в канале прямых продаж.

Одним из камней преткновения являются дополнительные расходы на покупку и установку оборудования (в среднем блок телематики стоит около 5 тыс. рублей), а также затраты страховщиков на оплату услуг компаний разработчиков и операторов. Лишь немногие пока готовы на это идти.

А вот на Западе страховые компании устанавливают блоки телематики клиентам за свой счет, считая, что им это выгоднее, чем автовладельцам, которые могут получить значительные скидки за хорошее вождение (10—15%) и за ограничение пробега (25—35%).

По мнению Виталия Княгиничева, следует ожидать активного развития телематики в России на горизонте 3—5 лет. «Телематическое оборудование дает возможность собирать огромный массив информации, анализ и систематизация которой позволяет СК персонифицировать тариф для страхователя, а также проводить более качественную андеррайтинговую и скоринговую политику. Телематика предлагает немало выгод для клиента: возможность получения скидки; систематизацию информации о стиле вождения, которую можно использовать для его улучшения и исправления ошибок; возможность „родительского контроля“, если автомобилем пользуются несколько человек», — говорит он.