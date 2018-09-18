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На МКАД опрокинулся грузовик с удобрениями
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Источник: на МКАД опрокинулся грузовик 

RT на русском + ещё 7 11 часов назад
Фото: РИА Новости
В Москве на МКАД в районе Ярославского шоссе произошло опрокидывание грузового автомобиля. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На внутренней стороне 94 км МКАД произошло опрокидывание грузового автомобиля MAN. В кузове машины находится удобрение для растений. Произошёл разлив топлива на проезжую часть», — заявил источник.
По его словам, на место ДТП вызвана спецтехника для подъёма автомобиля.
В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу.
«Водитель не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся на бок», — заявили в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.
Ранее Inforeactor передавал, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали.
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