На МКАД опрокинулся грузовик с удобрениями

Источник: на МКАД опрокинулся грузовик

В Москве на МКАД в районе Ярославского шоссе произошло опрокидывание грузового автомобиля. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На внутренней стороне 94 км МКАД произошло опрокидывание грузового автомобиля MAN. В кузове машины находится удобрение для растений. Произошёл разлив топлива на проезжую часть», — заявил источник.

По его словам, на место ДТП вызвана спецтехника для подъёма автомобиля.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу.

«Водитель не справился с управлением, после чего автомобиль опрокинулся на бок», — заявили в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.

Ранее Inforeactor передавал, что в результате ДТП в Ленинградской области погиб один человек, ещё двое пострадали.