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Налетел на ограждение и перевернулся: появилось видео аварии на дублере Сибирского тракта
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Налетел на ограждение и перевернулся: появилось видео аварии на дублере Сибирского тракта 

e1.ru 9 часов назад
Фото: e1.ru
Ночью 18 сентября на дублере Сибирского тракта молодой человек по имени Александр за рулем Lada, которую он без спроса взял у своей матери, влетел в забор, снес несколько его секций и перевернулся. Видео аварии, снятое на авторегистратор, прислал наш читатель.
Просто ехал, я так понял, на бардюр наехал. Что там было — не знаю, но там простой ровный участок, — рассказал автор видео.
На записи видно, как молодой человек ехал по ровной дороге, налетел на ограждение и перевернулся.
Напомним, Александр, который управлял перевернувшейся Lada, был пьян и без прав. Парень ехал к девушке на маминой машине, которую взял, не спросив разрешения.
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