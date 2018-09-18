Налетел на ограждение и перевернулся: появилось видео аварии на дублере Сибирского тракта

Ночью 18 сентября на дублере Сибирского тракта молодой человек по имени Александр за рулем Lada , которую он без спроса взял у своей матери, влетел в забор, снес несколько его секций и перевернулся. Видео аварии, снятое на авторегистратор, прислал наш читатель.

Просто ехал, я так понял, на бардюр наехал. Что там было — не знаю, но там простой ровный участок, — рассказал автор видео.

На записи видно, как молодой человек ехал по ровной дороге, налетел на ограждение и перевернулся.

Напомним, Александр, который управлял перевернувшейся Lada, был пьян и без прав. Парень ехал к девушке на маминой машине, которую взял, не спросив разрешения.