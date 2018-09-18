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Молодого человека ударили в шею ножом в Благовещенске
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Молодого человека ударили в шею ножом в Благовещенске 

360tv.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Благовещенске 19-летнего парня в результате потасовки ударили в шею ножом. Злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом сообщил сайт Amur.net.
Вечером 17 сентября около дома в районе улиц Лазо и Горького произошла ссора. Местный житель попросил водителя грузовой машины убрать ее, но наткнулся на недопонимание, в результате чего вышла потасовка. В ходе скандала его ударили ножом, злоумышленник скрылся с места происшествия. Скорую вызвали очевидцы.
По словам матери потерпевшего, один из свидетелей попытался остановить грузовик, но это ему не удалось. В этом деле разбирается полиция. На данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает.
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