Молодого человека ударили в шею ножом в Благовещенске

В Благовещенске 19-летнего парня в результате потасовки ударили в шею ножом. Злоумышленник скрылся с места преступления. Об этом сообщил сайт Amur.net.

Вечером 17 сентября около дома в районе улиц Лазо и Горького произошла ссора. Местный житель попросил водителя грузовой машины убрать ее, но наткнулся на недопонимание, в результате чего вышла потасовка. В ходе скандала его ударили ножом, злоумышленник скрылся с места происшествия. Скорую вызвали очевидцы.

По словам матери потерпевшего, один из свидетелей попытался остановить грузовик, но это ему не удалось. В этом деле разбирается полиция. На данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает.