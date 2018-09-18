Mercedes врезался в столб и загорелся на Управлении ГЭС в Иркутске

Автомобиль Mercedes врезался в столб и сгорел в районе остановки «Управление ГЭС» в Иркутске.

Инцидент произошел около 2:30 18 сентября, сообщили корреспонденту «АиФ-Иркутск» в отделе пропаганды УГИДД России по Иркутской области. Водитель иномарки ехал по улице Безбокова в сторону улицы Захарова, не справился с управлением и врезался в столб. От удара бампер машины смяло, и она загорелась. В считанные минуты автомобиль охватило огнем, он полностью сгорел.

Водитель иномарки успей выбраться из салона, однако он получил травмы и был доставлен в больницу. На месте происшествия он прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. В причинах аварии предстоит разобраться.