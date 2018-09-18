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Пенсионерку волокло за автобусом около 500 метров
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Пенсионерку волокло за автобусом около 500 метров 

АиФ-Новосибирск 7 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
30 апреля 2018 водитель автобуса на остановке «АЗС» закрыл двери в тот момент, когда из автобуса выходила пожилая женщина. Пассажирке зажало правую руку, а автобус в это время начал движение.
В итоге пенсионерку тащило за автобусом не менее 500 метров. В результате ДТП восьмидесятиоднолетней женщине был причинен вред здоровью. По итогам проверки прокурором района Алексеем Чуньковым в Калининский районный суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в результате ДТП. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей взыскано 25 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Новосибирской области.
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