Пенсионерку волокло за автобусом около 500 метров

30 апреля 2018 водитель автобуса на остановке «АЗС» закрыл двери в тот момент, когда из автобуса выходила пожилая женщина. Пассажирке зажало правую руку, а автобус в это время начал движение.

В итоге пенсионерку тащило за автобусом не менее 500 метров. В результате ДТП восьмидесятиоднолетней женщине был причинен вред здоровью. По итогам проверки прокурором района Алексеем Чуньковым в Калининский районный суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью в результате ДТП. Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей взыскано 25 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило, сообщает прокуратура Новосибирской области.