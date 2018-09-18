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19-летний водитель Nissan погиб в ДТП на трассе «Сибирь» в Аларском районе
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19-летний водитель Nissan погиб в ДТП на трассе «Сибирь» в Аларском районе 

АиФ Иркутск 7 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Один человек погиб и еще два получили травмы в дорожной аварии в Аларском районе.
Авария произошла ночью 15 сентября на трассе Р-255 «Сибирь», сообщила 18 сентября пресс-служба МО МВД РФ «Черемховский». 19-летний водитель машины Nissan Cefiro ехал по дороге на большой скорости, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Honda Accord.
В результате аварии Nissan получил значительные повреждения, в его водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир Honda получили различные травмы.
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