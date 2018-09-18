19-летний водитель Nissan погиб в ДТП на трассе «Сибирь» в Аларском районе

Один человек погиб и еще два получили травмы в дорожной аварии в Аларском районе.

Авария произошла ночью 15 сентября на трассе Р-255 «Сибирь», сообщила 18 сентября пресс-служба МО МВД РФ «Черемховский». 19-летний водитель машины Nissan Cefiro ехал по дороге на большой скорости, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Honda Accord

В результате аварии Nissan получил значительные повреждения, в его водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир Honda получили различные травмы.