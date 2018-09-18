На Чуйском тракте произошло массовое ДТП

ДТП с участием трех автомобилей произошло на Чуйском тракте 17 сентября.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 15:00 часов на 136 км трассы Р-256 в Тальменском районе.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель «ВАЗ-21103» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Toyota Hilux под управлением мужчины 1972 года рождения. Toyota Hilux отбросило на стоящий на обочине грузовик Renault Premium, после чего она перевернулась.

К счастью, в аварии никто не пострадал.