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На Чуйском тракте произошло массовое ДТП
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На Чуйском тракте произошло массовое ДТП 

АиФ — Алтай 6 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
ДТП с участием трех автомобилей произошло на Чуйском тракте 17 сентября.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 15:00 часов на 136 км трассы Р-256 в Тальменском районе.
Предварительно установлено, что 24-летний водитель «ВАЗ-21103» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Toyota Hilux под управлением мужчины 1972 года рождения. Toyota Hilux отбросило на стоящий на обочине грузовик Renault Premium, после чего она перевернулась.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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