Полкилометра тащил пенсионерку в зажатых дверях водитель автобуса

Как установила прокуратура Калининского района Новосибирска, инцидент произошел 30 апреля 2018 года. Водитель городского автобуса на остановке «АЗС» закрыл двери в тот момент, когда из салона выходила пожилая женщина.

Пассажирке зажало правую руку, автобус начал движение, и пенсионерку волокло за машиной не менее

500 метров. В результате ДТП 81-летней женщине был причинен вред здоровью.

Прокуратура отправила в суд исковое заявление о компенсации пассажирке морального вреда. В итоге с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей было взыскано 25 тысяч рублей.