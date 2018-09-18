Полкилометра тащил пенсионерку в зажатых дверях водитель автобуса 

Как установила прокуратура Калининского района Новосибирска, инцидент произошел 30 апреля 2018 года. Водитель городского автобуса на остановке «АЗС» закрыл двери в тот момент, когда из салона выходила пожилая женщина.
Пассажирке зажало правую руку, автобус начал движение, и пенсионерку волокло за машиной не менее
500 метров. В результате ДТП 81-летней женщине был причинен вред здоровью.
Прокуратура отправила в суд исковое заявление о компенсации пассажирке морального вреда. В итоге с автотранспортного предприятия в пользу потерпевшей было взыскано 25 тысяч рублей.
Ранее VN.ru сообщал о случае, когда автобус более ста метров тащил зажатую в дверях коляску с ребенком. Часть зажатой в дверях коляски, в которой малыш лежал головой вниз, осталась на улице, а часть с ножками — в автобусе.