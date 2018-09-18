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Погибший в Новом Уренгое пешеход переходил дорогу на красный
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Погибший в Новом Уренгое пешеход переходил дорогу на красный 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
В Новом Уренгое под колесами «Форд Фокус» погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло на улице Магистральной в понедельник, 17 сентября, в пятом часу вечера.
По данным окружной Госавтоинспекции, погибший переходил дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал.
Всего за прошедшие сутки в автономном округа зарегистрировано 10 дорожных инцидентов. С начала 2018 года на ямальских дорогах произошло почти четыре тысячи зарегистрированных ДТП. В них погибли 28 человек, в их числе 1 ребенок и 395 человек травмированы.
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