Погибший в Новом Уренгое пешеход переходил дорогу на красный

В Новом Уренгое под колесами «Форд Фокус» погиб пешеход. Смертельное ДТП произошло на улице Магистральной в понедельник, 17 сентября, в пятом часу вечера.

По данным окружной Госавтоинспекции, погибший переходил дорогу по регулируемому переходу на красный сигнал.

Всего за прошедшие сутки в автономном округа зарегистрировано 10 дорожных инцидентов. С начала 2018 года на ямальских дорогах произошло почти четыре тысячи зарегистрированных ДТП. В них погибли 28 человек, в их числе 1 ребенок и 395 человек травмированы.