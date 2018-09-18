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Mercedes-Benz протаранил мост в Казани: водитель погиб на месте
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Mercedes-Benz протаранил мост в Казани: водитель погиб на месте 

Казанский репортер + ещё 1 41 минуту назад
Фото: Казанский репортер
В результате ДТП на улице Клары Цеткин в Казани погиб водитель автомобиля Mercedes-Benz G 320. Авария произошла в 5:10 вторника, 18 июня. По предварительным данным, водитель превысил скорость движения и, потеряв управление автомобилем, врезался в опору железнодорожного моста. В результате удара мужчина за рулем автомобиля получил смертельные травмы и погиб до прибытия медиков. Сотрудники ГИБДД УМВД Казани продолжают работу по уточнению всех деталей происшествия. Пока ясно, что тормозной путь машины составил более 70 метров. Информация будет передана следователям.
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