После опрокидывания автобуса алтайская прокуратура проверит состояние дорог 

Прокуратура Мамонтовского района проверит состояние трассы, на которой опрокинулся пассажирский автобус.
Напомним, в 01:30 часов 17 сентября на дороге «Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда» перевернулся автобус, в котором находилось 42 человека. 15 пострадавших доставили в ЦРБ с. Мамонтово.
Как пояснил прокурор Мамонтовского района Максим Королев, пострадавшие — граждане Таджикистана. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась.
После аварии организована проверка филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное дорожно-строительное управление». Специалистов интересует состояние дорожного полотна, разметки, размещение дорожных знаков.