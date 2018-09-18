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После опрокидывания автобуса алтайская прокуратура проверит состояние дорог
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После опрокидывания автобуса алтайская прокуратура проверит состояние дорог 

АиФ — Алтай 5 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Прокуратура Мамонтовского района проверит состояние трассы, на которой опрокинулся пассажирский автобус.
Напомним, в 01:30 часов 17 сентября на дороге «Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда» перевернулся автобус, в котором находилось 42 человека. 15 пострадавших доставили в ЦРБ с. Мамонтово.
Как пояснил прокурор Мамонтовского района Максим Королев, пострадавшие — граждане Таджикистана. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация никому не потребовалась.
После аварии организована проверка филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное дорожно-строительное управление». Специалистов интересует состояние дорожного полотна, разметки, размещение дорожных знаков.
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