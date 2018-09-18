13-летний скейтбордист угодил под колеса внедорожника в Екатеринбурге

Вечером 17 сентября в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил 13-летнего подростка на скейтборде. Школьник пересекал дорогу на красный свет, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД

Водитель пояснил, что двигался в среднем ряду в потоке машин. Неожиданно с левой стороны что-то промелькнуло, и он почувствовал удар. Мужчина остановил машину, вышел и увидел ребенка.

Подросток объяснить причину грубого нарушения ПДД не смог, ответив, что сам не понимает, как это случилось.