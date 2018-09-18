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13-летний скейтбордист угодил под колеса внедорожника в Екатеринбурге
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13-летний скейтбордист угодил под колеса внедорожника в Екатеринбурге 

Уралинформбюро + ещё 2 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Вечером 17 сентября в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка водитель внедорожника Toyota Land Cruiser сбил 13-летнего подростка на скейтборде. Школьник пересекал дорогу на красный свет, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
Водитель пояснил, что двигался в среднем ряду в потоке машин. Неожиданно с левой стороны что-то промелькнуло, и он почувствовал удар. Мужчина остановил машину, вышел и увидел ребенка.
Подросток объяснить причину грубого нарушения ПДД не смог, ответив, что сам не понимает, как это случилось.
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