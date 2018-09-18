В Иркутске ищут водителя иномарки, который сбил ребенка и уехал

Водителя иномарки, который сбил девятилетнего мальчика и уехал с места происшествия, разыскивают в Иркутске.

Дорожный инцидент произошел 17 сентября около 18:00 в районе дома №7 на улице Полярная, сообщила 18 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Ребенок переходил дорогу в районе перекрестка, когда его сбила машина. Водитель, который предположительно был за рулем черной Toyota Camry сразу же уехал с места происшествия. Мальчик вместе с родителями обратился в больницу, после чего его отпустили домой.

Сейчас полиция устанавливает свидетелей происшествия, а водителя просит прийти в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», чтобы рассказать, как произошел инцидент, или позвонить по телефонам: 21-76-00, 21-76-01 или 02.