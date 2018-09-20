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В Иркутске задержали водителя, который сбил 9-летнего и уехал
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В Иркутске задержали водителя, который сбил 9-летнего и уехал 

АиФ Иркутск + ещё 7 3 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В отношении него составили административный протокол и по решению суда в тот же день на год лишили водительских прав, сообщила 20 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Когда водителя спросили, почему он покинул место происшествия, он сказал, что не придал этому значение.
Напомним, дорожный инцидент произошел 17 сентября около 18:00 на улице Полярная у дома №7. Мальчик переходил перекресток, когда водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на него. Ребенок получил телесные повреждения.
Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.
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