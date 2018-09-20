В Иркутске задержали водителя, который сбил 9-летнего и уехал

Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

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