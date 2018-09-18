Патрульный беспилотник проверит соблюдение ПДД на трассе Омск-Тюмень

Летательный аппарат передаёт полученную информацию на экран, который расположен в специально оборудованном автомобиле ГИБДД . На федеральной дороге проверят соблюдение правил дорожного движения при помощи летающего беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Мониторинг ситуации проведут на трассе Омск-Тюмень, где нередко происходят серьёзные ДТП. Полученную в ходе мониторинга информацию беспилотник транслирует на экран устройства, который находится в спецмашине. В случае, если аппарат зафиксировал нарушение, сотрудники ГИБДД останавливают водителя и принимают процессуальное решение.

Также полицейские проведут беседы с водителями большегрузов. Они расскажут о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге и целесообразности манёвров, из-за которых возможно возникновение аварий.

Фото: группа «Госавтоинспекция Омской области».