Ещё
Патрульный беспилотник проверит соблюдение ПДД на трассе Омск-Тюмень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Патрульный беспилотник проверит соблюдение ПДД на трассе Омск-Тюмень 

Омск Здесь + ещё 1 5 часов назад
Фото: Омск Здесь
Летательный аппарат передаёт полученную информацию на экран, который расположен в специально оборудованном автомобиле ГИБДД. На федеральной дороге проверят соблюдение правил дорожного движения при помощи летающего беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Мониторинг ситуации проведут на трассе Омск-Тюмень, где нередко происходят серьёзные ДТП. Полученную в ходе мониторинга информацию беспилотник транслирует на экран устройства, который находится в спецмашине. В случае, если аппарат зафиксировал нарушение, сотрудники ГИБДД останавливают водителя и принимают процессуальное решение.
Также полицейские проведут беседы с водителями большегрузов. Они расскажут о необходимости соблюдения скоростного режима на дороге и целесообразности манёвров, из-за которых возможно возникновение аварий.
Фото: группа «Госавтоинспекция Омской области».
Омск Здесь: последние новости
Вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил пешехода Мать погибшего омича в страшном ДТП на Герцена ищет очевидцев аварии Прокуратура проверит перевозчиков после череды аварий с участием пассажирского транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение