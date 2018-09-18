Грузовик с бревнами слетел с дороги и перевернулся в Башкирии

Грузовой КамАЗ, перевозивший бревна, опрокинулся на первом километре автотрассы Басурмановка-Нугуш-Сергеевка в Мелеузовском районе. В аварии пострадал водитель и пассажир транспорта. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Находившийся за рулем 20-летний парень рассказал, что на спуске у большегруза отказали тормоза. Тогда КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате случившегося водитель и 53-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами.