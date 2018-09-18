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«Треснуло лобовое»: в Тольятти пешеход погиб под колесами иномарки
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«Треснуло лобовое»: в Тольятти пешеход погиб под колесами иномарки 

63.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 63.ru
Удар был такой силы, что у иномарки отвалился передний бампер
Во вторник, 18 сентября, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Около 7:20 в Тольятти 28-летний водитель Honda сбил пешехода.
— 54-летний местный житель переходил Обводное шоссе по «зебре», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Пешехода отбросило от перехода на несколько метров
От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у иномарки треснуло лобовое стекло и отвалился передний бампер. А самого пешехода откинуло от перехода на несколько метров.
Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
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