«Треснуло лобовое»: в Тольятти пешеход погиб под колесами иномарки

Удар был такой силы, что у иномарки отвалился передний бампер

Во вторник, 18 сентября, в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Около 7:20 в Тольятти 28-летний водитель Honda сбил пешехода.

— 54-летний местный житель переходил Обводное шоссе по «зебре», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Пешехода отбросило от перехода на несколько метров

От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у иномарки треснуло лобовое стекло и отвалился передний бампер. А самого пешехода откинуло от перехода на несколько метров.