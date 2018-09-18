Рабочий в Магнитогорске погиб после падения в ванну с раскалённым цинком

Следователи в Магнитогорске устанавливают обстоятельства гибели рабочего, который упал в ванну с раскалённым цинком, сообщают в областном СУ СКР

По данным ведомства, ЧП случилось в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината днём 14 сентября. 21-летний работник при невыясненных пока обстоятельствах попал в ёмкость с металлом. От полученных при этом ожогов молодой человек вскоре скончался в больнице.

«Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном управлении.

Напомним, в Челябинской области также проводят проверку инцидента в одной из котельных Сатки, где из-за аварии несколько рабочих получили ожоги.