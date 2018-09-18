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Рабочий в Магнитогорске погиб после падения в ванну с раскалённым цинком
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Рабочий в Магнитогорске погиб после падения в ванну с раскалённым цинком 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Следователи в Магнитогорске устанавливают обстоятельства гибели рабочего, который упал в ванну с раскалённым цинком, сообщают в областном СУ СКР.
По данным ведомства, ЧП случилось в листопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината днём 14 сентября. 21-летний работник при невыясненных пока обстоятельствах попал в ёмкость с металлом. От полученных при этом ожогов молодой человек вскоре скончался в больнице.
«Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном управлении.
Напомним, в Челябинской области также проводят проверку инцидента в одной из котельных Сатки, где из-за аварии несколько рабочих получили ожоги.
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