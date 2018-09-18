В Иркутске сотрудники ГИБДД проверили водителей на предмет использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности

С целью снижения количества

дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров в период с 13 по 14 сентября 2018 года сотрудники ГИБДД Межмуниципального

управления МВД России «Иркутское» провели массовые проверки водителей на предмет использования ремней безопасности и детских удерживающих

устройств.

Госавтоинспекторы следили за тем, чтобы

автомобилисты и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а находящиеся в салоне машины дети сидели в специальных удерживающих

устройствах.

В результате автоинспекторами было

привлечено к административной ответственности 113 водителей, из них — 95 не использующих в момент поездки ремень безопасности, и 18 —

перевозивших своих детей без автокресел.

С правонарушителями дорожные полицейские

провели профилактические беседы, дали советы по выбору детских

удерживающих устройств, а также объяснили опасность перевозки детей на руках у взрослых.

Многие граждане все еще не осознают, что требование сотрудников ГИБДД пристегивать ремень отнюдь не прихоть, а неотъемлемая часть любого передвижения на автомобиле, вне зависимости от расстояния поездки.

Госавтоинспекция призывает иркутян

соблюдать нормы дорожной безопасности и правила перевозки детей в салоне

автомобиля. Не забывайте сами пристегиваться ремнями безопасности,

приобретите детское кресло, и пристегните ребенка, перед тем как нажать

на педаль газа, ведь нарушая правила поведения на дороге, вы подвергаете

опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Также напоминаем, что для водителя штраф

за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей. Столько же он должен

будет заплатить за пассажира, который при движении также не будет

применять ремень безопасности. За нарушение требований к перевозке

несовершеннолетних штрафные санкции установлены в размере 3000 рублей.

Каждый автолюбитель может узнать о наличии задолженности по штрафам на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru