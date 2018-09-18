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Казанский угонщик разбился насмерть на украденном «Гелендвагене»
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Казанский угонщик разбился насмерть на украденном «Гелендвагене» 

Вести.Ru + ещё 6 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Смертельная авария произошла ранним утром на улице Клары Цеткин в Казани: Mercedes-Benz G-Class на скорости около 100 километров в час врезался в опору железнодорожного моста. Водителя пожарным удалось достать, только разрезав кузов автомобиля, к тому моменту он был уже мертв. Позже выяснилось, что за рулем находился злоумышленник, в ночи угнавший дорогостоящий внедорожник.
ДТП произошло около пяти часов утра, когда предполагаемый вор скрывался с места преступления. Судя по всему, молодой человек задремал по пути, а когда проснулся, то машину уже повело. Тормозной путь, как отмечает «Бизнес Online», превысил 50 метров, однако остановить тяжелый «Гелендваген» водителю не удалось — на высокой скорости он врезался в опору и тут же загорелся.
Оказавшиеся рядом автовладельцы успели потушить пожар до того, как он подобрался к кабине, но вот вытащить водителя у них не получилось — его зажало в салоне. У пожарных ушло около получаса на то, чтобы разрезать кузов и достать тело.
Авария стала неожиданностью для владельца Mercedes, местного 33-летнего предпринимателя Алмаза Минвалеева, поскольку он оказался на месте после того, как заявил о краже внедорожника.
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