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В Казани на ул. К. Цеткин водитель Mercedes выехал в опору моста и погиб
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В Казани на ул. К. Цеткин водитель Mercedes выехал в опору моста и погиб 

АиФ Казань + ещё 3 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Водитель иномарки погиб, врезавшись в опору ж/д моста, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе ГИБДД Казани.
Авария произошла сегодня, 18 сентября, в 5.10 на ул. Клары Цеткин перед поворотом на Кировскую дамбу. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в опору железнодорожного моста. От полученных травм он скончался на месте. Личность водителя устанавливается, на вид ему 30-40 лет. Очевидцы ДТП предполагают, что мужчина за рулем дорогостоящей иномарки был пьян, его преследовали сотрудники ГИБДД.
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Публикация от Kazan|Казань Tatarstan ДТП ЧП (@region116.dtp.official) 17 Сен 2018 в 9:29 PDT  Отметим, что из-за аварии на ул. Клары Цеткин образовалась большая пробка. Движение здесь не выше 2 км/ч.
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