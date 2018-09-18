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Нижегородке грозит срок за «пьяное» ДТП с пострадавшим
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Нижегородке грозит срок за «пьяное» ДТП с пострадавшим 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы областного центра, совершившей ДТП, в состоянии алкогольного опьянения.
По версии следствия, в августе около 6 часов утра, нетрезвая женщина, управляя автомобилем марки "Шевроле Клан", заснула во время движения. В результате иномарка врезалась в автомобиль коммунальной службы марки МДК-53229, двигавшийся в попутном направлении.
В результате столкновения 37-летний пассажир «Шевроле» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, нижегородцу грозит срок за «пьяное» ДТП с пострадавшим.
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