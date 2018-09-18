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В Твери велосипедистка врезалась в «Вольво»
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В Твери велосипедистка врезалась в «Вольво» 

tvernews.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: tvernews.ru
17 сентября, в 13.30 на пр-те Чайковского в Твери 53-летняя велосипедистка не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в двигавшийся впереди автомобиль "Вольво — S60", под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП женщина с полученными травмами самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
В 19.20 на 178 км трассы М-10 «Россия» (Северный подход к Твери) 59-летний водитель "КИА РИО" не правильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего столкнулся с "АУДИ", под управлением 26-летнего водителя. В ДТП пострадал сам виновник аварии — его госпитализировали.
В 20.30 на 3 км дороги Тверь-Сахарово Калининского района Тверской области 54-летний водитель "РЕНО ЛОГАН" сбил 33-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, в темное время суток, без светоотражающих элементов на одежде. В итоге, травмированного пешехода пришлось госпитализировать.
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