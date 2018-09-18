Ещё
21 человек погиб в ДТП в Иране
Далее:
Читайте также:
Ещё

21 человек погиб в ДТП в Иране 

ИА Синьхуа + ещё 2 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Тегеран, 18 сентября /Синьхуа/ — По меньшей мере 21 человек погиб в результате ДТП в провинции Исфахан в центральной части Ирана, когда пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим горючие материалы. Об этом сообщило во вторник агентство ИСНА.
Джавад Доросткар из полицейского управления Исфахана заявил ИСНА, что авария произошла рано утром во вторник. Попавший в ДТП автобус следовал из Тегерана в город Керман в южной части страны.
По словам Дж. Доросткара, 19 пассажиров автобуса погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Пять человек погибли в результате ДТП в Эквадоре Восемь человек погибли в ДТП в Мексике Жертвами ДТП на севере Филиппин стали 13 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обновленная Mazda6: когда ждать в России?
Кроссовер Audi E-Tron стал серийной моделью
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
На Волоколамском шоссе поменялась организация движения
Конкурент «Креты» выйдет раньше намеченного срока
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение