21 человек погиб в ДТП в Иране

Тегеран, 18 сентября / Синьхуа / — По меньшей мере 21 человек погиб в результате ДТП в провинции Исфахан в центральной части Ирана, когда пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим горючие материалы. Об этом сообщило во вторник агентство ИСНА.

Джавад Доросткар из полицейского управления Исфахана заявил ИСНА, что авария произошла рано утром во вторник. Попавший в ДТП автобус следовал из Тегерана в город Керман в южной части страны.

По словам Дж. Доросткара, 19 пассажиров автобуса погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице. —0—