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В Калмыкии два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
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В Калмыкии два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом 

РИА Новости 3 часа назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен — РИА Новости. Два человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля, за рулем которого, по предварительным данным, была женщина в состоянии алкогольного опьянения, и микроавтобуса в Калмыкии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
ДТП произошло в понедельник вечером на 105-м километре федеральной автодороги Р22 «Каспий». По предварительной версии полиции, 51-летняя местная жительница — водитель ВАЗ-21099 — в состоянии алкогольного опьянения выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с пассажирским микроавтобусом Mercedes.
"В результате в районную больницу были доставлены с телесными повреждениями пассажир микроавтобуса — 65-летняя жительница Малодербетовского района, а также водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении.
По факту ДТП организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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