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Власти Москвы призывают компании такси взять под контроль режим труда и отдыха водителей
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Власти Москвы призывают компании такси взять под контроль режим труда и отдыха водителей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы совместно с таксомоторным и экспертными сообществами города разработает рекомендации для агрегаторов такси, чтобы снизить переработки водителей и улучшить контроль за состоянием их здоровья. Соблюдение этих рекомендаций позволит повысить безопасность и качество предоставления услуг такси в Москве, сообщил ТАСС во вторник первый замглавы департамента Дмитрий Пронин.
"Существует проблема — невнимательность на дороге водителя такси, который отработал за рулем больше восьми часов. Мы предлагаем жестче контролировать график работы и здоровье тех, кто отвечает за безопасную перевозку пассажиров, и не допускать переработок. Ситуации, когда уставший водитель такси может спровоцировать аварию или попасть в ДТП, на наш взгляд, не нужны никому — ни городу, ни москвичам, ни компаниям-агрегаторам такси. Ситуацию надо решать, поэтому сейчас готовятся рекомендации по работе с водителями, которые позволят внимательнее следить за их состоянием здоровья", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в рекомендации включат обязательную проверку полисов ОСАГО в режиме такси, путевых листов, соблюдения режима труда и отдыха водителей, обучения водителей, ориентированного на особенности работы в мегаполисе.
В июне текущего года, в период проведения в столице чемпионата мира по футболу на улице Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов, в результате ДТП травмы получили восемь человек. По данным экстренных служб города, наезд произошел из-за того, что водитель уснул за рулем.
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