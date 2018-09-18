«Завалилась на бок»: в Самарской области иномарка столкнулась с «Приорой» 

Внутренности капота разлетелись по трассе
Во вторник, 18 августа, около 8:00 произошло ДТП с участием иномарки и «Лады-Приоры» в городе Тольятти. На улице Васильевской водители не поделили дорогу.
— Видно, что один подрезал другого, ещё и асфальт мокрый, — сообщили очевидцы.
Обе машины в результате аварии сильно пострадали. У иномарки смяло капот и заднюю часть, «Приоре» повезло не больше — машина завалилась на бок. При столкновении у неё полностью выбило задние стекла, а багажник превратился в металлолом.
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Участники происшествия остались в живых. На месте работали два экипажа ДПС.