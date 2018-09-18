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В Энгельсе столкнулись три машины, двое человек пострадали
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В Энгельсе столкнулись три машины, двое человек пострадали 

САРАТОВ24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Авария произошла в Энгельсе на улице Волжский проспект, возле дома №1б. Как сообщает областная Госавтоинспекция, 27-летний водитель за рулем автомобиля "LADA Kalina" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2115». От удара «LADA Kalina» отбросило на «ГАЗель NEXT».
"Такой визг был, потом удар. На «пятнашке» хотел уйти от столкновения, но не получилось, удар был мощный, обе машины на скорости. Калину отбросило на приличное расстояние, водитель «ГАЗели» даже не успел отреагировать, все так быстро произошло", — рассказал очевидец аварии.
В результате ДТП пассажиру «ВАЗ-2115» назначено амбулаторное лечение, водитель госпитализирован в лечебное учреждение.
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